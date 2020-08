Verstappen achter Mercedessen derde in laatste training, problemen bij Albon

Nadat Mercedes in de eerste vrije trainingen het gaspedaal nog niet echt serieus had ingedrukt, onderstreepte de Duitse renstal aan het begin van de middag (onder beduidend minder tropische omstandigheden dan een dag eerder) dat het toch ook dit weekend op Silverstone weer de torenhoge favoriet is. Bottas snelde met 1.25,873 naar de snelste tijd van het weekend. Hamilton, zesvoudig winnaar op zijn thuiscircuit, zat daar vlak achter.

Verstappen wist als enige coureur van een concurrerende renstal in de buurt te blijven. De Nederlander, vrijdag de snelste in de eerste vrije training maar slechts veertiende in de tweede, hield Lance Stroll (4), Carlos Sainz (5) en Charles Leclerc (6) ruim achter zich. Voor Sebastian Vettel liet de generale repetitie in de soep. Net als gisteren kampte de Duitser met problemen aan zijn auto, resulterend in de veertiende tijd en weinig vertrouwen in de kwalificatie van vanmiddag.