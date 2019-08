Verstappen: Alles geprobeerd, maar het was net niet genoeg

,,Ik heb alles geprobeerd, maar het lukte helaas niet”, vertelt Verstappen vlak na de race. ,,Maar we zijn wel tweede geworden én hebben de snelste ronde. Al met al was het een goed weekeinde voor ons.”



Verstappen vocht op de baan een verbeten strijd met Hamilton uit en wist daar de vijfvoudig wereldkampioen nog achter zich houden. Een gevecht waar de Nederlander naar eigen zeggen flink van genoot. Toch moest de coureur van Red Bull in de slotfase het hoofd buigen na een meesterzet van Mercedes. Het Duitse team haalde Hamilton naar binnen voor de rappe mediumbanden, waarna het aan de wereldkampioen was om het gat dicht te rijden en op eenvoudige wijze Verstappen voorbij te gaan. ,,Lewis heeft gegokt en mij onder druk gezet. Ik houd daar wel van. Het was een mooie race. Wij gokten er op dat één stop toereikend zou zijn. Helaas was dat niet zo”, zegt Verstappen.