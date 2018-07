Verstappen beëindigt vrije training Silverstone met problemen

Na de overwinning bij de Grand Prix van Oostenrijk is het de vraag wat Max Verstappen aankomend weekend kan op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië. De eerste vrije training begon voortvarend voor Verstappen, die een tijd lang bovenaan stond met de snelste tijd. Aan het eind van de rit noteerde Verstappen de zesde tijd: 1.28.325.



Drie minuten voor het einde van de eerste vrije training stond Verstappen plots stil langs de kant. Waarschijnlijk met problemen aan de versnellingsbak.



Uiteindelijk waren het de Mercedessen die de snelste tijden noteerden. Lewis Hamilton, de afgelopen vier jaar winnaar voor zijn thuispubliek, was het snelst met 1.27.487, gevolgd door Valtteri Bottas met 1.27.854. Tussen de Mercedessen en Verstappen namen Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen de derde, vierde en vijfde plek in.