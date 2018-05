Verstappen besluit derde training in mineur

In de derde sessie zat alles tegen. Zo raakte Verstappen even buiten de baan en reed aan de verkeerde kant van een paaltje het circuit weer op. De wedstrijdleiding kan hem daarvoor straffen.



Het team meldde daarna dat er problemen waren met de elektronica van Verstappen. Hij kon daardoor de supersoft-banden niet uitproberen, waardoor een snelle ronde uitgesloten was. De twaalfde plaats bleek het hoogst haalbare.



Mercedes was net als in de eerste twee trainingen van het weekend snel. Valterri Bottas moest iets toegeven op Lewis Hamilton. Teamgenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo tekende voor plek vijf.



Aan de derde vrije training kwam abrupt een vroegtijdig einde door een crash van Brendon Hartley. De Nieuw-Zeelander belandde op het gras en spinde met hoge snelheid van de baan om met een flinke klap tegen de muur te eindigen.



Dit seizoen verliep tot dusver teleurstellend voor Verstappen, met als dieptepunt de crash met teamgenoot Daniel Ricciardo in de vorige race in Azerbeidzjan. Het Oostenrijkse team heeft de Red Bull voor de race in Spanje iets aangepast. De Nederlander was na de trainingen van gisteren, waarin hij de derde en vierde tijd klokte, tevreden over de updates.



Volg om 15.00 uur de kwalifcatie voor de GP van Spanje live op AD.nl.