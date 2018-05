Verstappen bewaart rust: Ik wil eerst zien hoe snel we zijn

Door Arjan Schouten

Hij kent de spelletjes. Snapt waarom ze bij Mercedes hard roepen dat het voor hun allemaal drama wordt in Monaco. Snapt dat ze daar voortdurend met de vinger wijzen naar Red Bull Racing, als het gaat over de favorietenrol voor zondag. ,,En dat mag ook'', vindt de Limburger. ,,Als je over het algemeen kijkt dan hebben we ook een heel goed chassis dat hier goed moet liggen zonder lange rechte stukken. Zijn we goed in de langzame bochten. We hebben zeker een kans hier. Maar favoriet? Nee, ik ga het eerst afwachten. Wil zien hoe goed we écht zijn.''

De statistische Formule 1-watchers baseren zich op de laatste technische sector van de afgelopen GP in Barcelona, waar Red Bull de beste was. Op de recente historie, zo pakte Daniel Ricciardo twee jaar terug nog poleposition in Monaco en werd hij vorig jaar derde. Maar Verstappen weet ook dat er genoeg in te brengen is in het favorietendebat wat niet per se in zijn voordeel spreekt. ,,Als ze bij Mercedes op het gas gaan staan, hebben ze nog altijd veel meer vermogen, dat blijft ook hier. En Ferrari, die doen overal wel mee.

Volledig scherm Max Verstappen. © Getty Images

,,We hebben een goede auto, daar moeten we gewoon het meeste uithalen'', vervolgt hij. ,,Ik denk dat we nog steeds wel wat tekort gaan komen aan pk’s, zoals je op elk circuit ziet. Maar zo’n groot gat gaat het hier niet zijn. Is het elders vijf tienden, dan is het hier twee tienden. En dat is werkbaar.''

Meer nog dan naar de concurrentie kijkt hij naar zichzelf, na drie optredens in Monaco waarvan er twee vroegtijdig eindigden. Zijn geheime recept voor een mooi weekend? ,,Je moet er hier zeker van zijn dat je vooran mag starten. Een gat maken. De pitstop foutloos doen en dan uit de muren blijven.''