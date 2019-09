Verstappen bezorgt team nog wat werk, Leclerc de snelste

Het leek lange tijd een sessie te worden die racefans zich niet lang zullen herinneren. Maar toen was daar in de slotminuten toch ineens een momentje voor Verstappen, die hard over de kerbs ging en van de baan schoot. De Red Bull van de Nederlander, die op dat moment alleen pas een tijd had neergezet op de medium compound en dus beduidend trager was dan zijn concurrenten, eindigde achterstevoren en tikte heel licht de muur aan. Zijn monteurs hebben nu twee uur de tijd om de wagen weer volledig in orde te maken voor de kwalificatie.