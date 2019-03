Verstappen blijft na Grand Prix in Bahrein voor test

‘Barney’ vs. ‘MvG’: een stunt lijkt ver weg voor Van Barneveld

12:46 Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen staan vanavond in Ahoy voor de 58ste keer in hun carrière tegenover elkaar. Na de afgang van ‘Barney’ gisteren in Rotterdam (1-7 tegen Daryl Gurney) weet hij dat zijn Premier League Darts-seizoen na vandaag voorbij is, maar hij kan nog wel een hoop eer redden. De cijfers wijzen uit dat de kans daarop bepaald niet groot is.