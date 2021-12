Verstappen briest na straf: ‘Het is ongelofelijk, voor mij is dit geen Formule 1'

Max Verstappen werd na de Grand Prix van Saoedi-Arabië door de fans verkozen tot driver of the day . De Nederlander reed lang aan kop van de wedstrijd, maar werd kort voor het einde alsnog gepasseerd door Lewis Hamilton. Verstappen kreeg een straf, maar daar was hij het niet mee eens. De Nederlander moet zich om 21.40 uur melden bij de stewards.

Om Hamilton voor te blijven, was Verstappen genoodzaakt om de baan tijdelijk te verlaten. Dat gebeurde in het voordeel van de Nederlander, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Kort daarna werd hij ingehaald door Hamilton, waardoor de Engelsman naar de zege in Jeddah reed. Verstappen en Hamilton staan met nog één race te gaan op gelijke hoogte in het WK.

Verstappen stond na afloop de radio te woord vanwege zijn verkiezing tot beste coureur van de dag. ,,Gelukkig weten de fans wat racen is‘’, zei hij. ,,Wat vandaag gebeurde is ongelofelijk. Ik probeer gewoon te racen, maar het lijkt erop dat deze sport de laatste tijd vooral over straffen gaat. Voor mij is dit geen Formule 1. Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg. Toch ben ik blij met de tweede plaats’’, sloot hij af.

Direct na de race hield hij zich beter in. ,,Er zijn veel dingen gebeurd waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar het is wat het is. Ik heb het geprobeerd op de baan.’’ Hamilton knalde ook nog achterop bij Verstappen. De coureur van Red Bull wilde de plek aan Hamilton teruggeven en kneep in zijn rem, maar Hamilton reageerde daar te laat op. Daarvoor moet de Nederlander zich om 21.40 uur nog bij de stewards melden. Ook Hamilton wordt daar op dat tijdstip verwacht. ,,Ik remde en wilde hem voorbij laten gaan. Hij wilde niet inhalen, waardoor we elkaar raakte. Ik snap echt niet wat er daar gebeurde.’’

Knotsgek

Verstappen en Hamilton hebben na de knotsgekke race nu beiden 369,5 punten, waardoor de beslissing valt in Abu Dhabi. Het verschil voor de race bedroeg acht punten.

