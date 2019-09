Verstappen crasht al in eerste ronde na botsing met Räikkönen

Door Arjan Schouten



Een niet al te beste start. Een krappe eerste bocht, waar alle auto’s elkaar sowieso al in de weg zitten. Samen met Kimi Räikkönen door de hairpin van La Source, dat paste niet. Een race-incident, maar wel met schade aan zijn auto en vleugel, voornamelijk bij de ophanging linksvoor. Met als vervelend resultaat dat Verstappen een bocht verder al in de muur zat. Een wiebelende band, een breuk in de ophanging wellicht en zo de boarding bij Eau Rouge in. Einde race, nog voor deze amper begonnen was. Zijn eerste uitvalbeurt in ruim een jaar, de laatste keer was vorig jaar in Hongarije.



,,Wat deed hij daar?‘’ vroeg Verstappen zich openlijk af over de boordradio, doelend op Räikkönen. De Fin zal ongetwijfeld hetzelfde hebben geroepen. Een chaotische start, weinig ruimte in La Source, waar het altijd dringen is. ,,Ik had wielspin bij de start‘’, aldus de Nederlander na zijn crash bij Ziggo Sport. ,,Dat was niet ideaal, maar het was daarna snel over. Räikkönen dacht door mijn slechte start vast dat ik er niet meer zou zijn.‘’