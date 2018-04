Verstappen crasht in eerste vrije training

Jakubiak vervangt Van Ooijen bij Heracles

12:59 ALMELO - Heracles Almelo speelt zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegenstander in het Polman Stadion is FC Utrecht. Bij Heracles is Peter van Ooijen geschorst. Sebastian Jakubiak neemt zijn plek in naast Jamiro Monteiro en clubtopscorer Reuven Niemeijer neemt zijn plek in.