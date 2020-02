Verstappen daagt Hamilton nu al uit: ‘Hij is God niet’

Max Verstappen wil komend seizoen vanaf de eerste race zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton onder druk zetten. ,,Ik denk dat het mogelijk is. Aan het eind van het vorig seizoen waren we bijzonder competitief en Lewis is God niet. Hij kan kwetsbaar zijn als hij voortdurend wordt uitgedaagd”, vertelde de Limburger aan verslaggevers bij een media-event van zijn team Red Bull.

,,In de Formule 1 ben je natuurlijk afhankelijk van de auto en Lewis is een geweldige coureur, maar bij Red Bull zijn we zeer gemotiveerd en overtuigd dat we het Mercedes heel lastig gaan maken”, aldus Verstappen. Hij tekende onlangs bij tot en met 2023 bij Red Bull en bereidt zich met een nieuwe Engelse trainer en fysio voor op het nieuwe seizoen, dat officieus op 19 februari begint met de eerste wintertest in Barcelona.

Verstappen (22) kende vorig jaar zijn beste seizoen in de koningsklasse. De Nederlander boekte meer overwinningen en meer punten dan ooit en eindigde voor het eerst als derde in het wereldkampioenschap. De volgende stap is de wereldtitel. Als hem dat dit jaar lukt, is hij de jongste wereldkampioen in de Formule 1 aller tijden.

Record

Hamilton (35) wil in 2020 op gelijke hoogte komen met Michael Schumacher, de Duitse racelegende die als enige zeven wereldtitels heeft veroverd. Hamilton wil ook een aanval doen op het recordaantal van 91 grandprixzeges van Schumacher. De Brit staat op 84 overwinningen.

Teambaas Christian Horner van Red Bull gelooft meer dan ooit in de kansen van Verstappen, vooral ook dankzij de betrouwbare en sterke motor die Honda levert aan het team. ,,Honda heeft goed werk geleverd; hun motor heeft voor meer vermogen en betere prestaties gezorgd. Het voelt alsof we nu wel heel dicht in de buurt van Mercedes zijn.”