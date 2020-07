Verstappen: Dacht dat mijn race al over was, maar je moet nooit opgeven

Door Arjan Schouten



Daar stond hij met zijn RB16 geparkeerd in de boarding, nog voor de race begonnen was. Vleugel kapot, stuurstang kapot en ook zijn toch al zo moeizame weekend kapot, zo dacht Max Verstappen even. ,,Ik was heel die ronde al aan het worstelen met de grip en ik ging zo rechtdoor de muur in. Dacht dat m’n race over was’’, zo gaf hij na afloop toe. ,,Ik had er uit kunnen springen. Maar ik kreeg ’m nog achteruit de muur uit en naar de grid, waar de monteurs natuurlijk geweldig werk hebben geleverd.”



In een mum van tijd was zijn gehavende RB16 weer als nieuw. ,,Bizar wat m’n monteurs voor elkaar hebben gekregen in twaalf minuten. Ik hoorde ze schreeuwen naar elkaar: ‘nog tien seconden, nog vijf seconden’. Een laatste stukje tape werd geplakt en toen gingen de duimen omhoog”, zag Verstappen. ,,Let’s go dus, dacht ik.”