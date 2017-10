Verstappen dankt Kvyat en Vettel heeft nog alles in eigen hand

• Verstappen mag Kvyat op bizarre wijze zeer dankbaar zijn voor de overwinning in Maleisië. De twee overwinningen van Verstappen volgden namelijk telkens in het weekend dat de Rus een plek terug werd gezet. Eerst degradeerde Kvyat van Red Bull naar Toro Rosso en vorige week werd hij zelfs helemaal uit de Formule 1 gezet ten faveure van Pierre Gasly.



• Verstappen was gisteren al de vijfde coureur die dit seizoen een Grand Prix won. Het is voor het eerst sinds 2013 dat het palet zo divers was. Dat Lewis Hamilton ook op het podium stond in Maleisië mag geen verrassing heten. Het was voor de tiende keer dit jaar dat de Brit met de champagne mocht spuiten. Net zo vaak als zijn teamgenoot Valtteri Bottas en zijn concurrent Vettel.