Hij heeft de race niet teruggezien. Ook geen behoefte meer aan. Blik op vooruit. Bijvoorbeeld op de Jumo Racedagen, maar natuurlijk eerst de Grand Prix van Bakoe, volgende week in Azerbeidzjan. ,,Ik ben natuurlijk niet blij met hoe het in China gegaan in, maar je moet er ook niet te lang in blijven hangen. ,,Je moet door", weet Verstappen. ,,De wereld is niet vergaan. Ik heb een mindere race gehad. En natuurlijk leer je daar van."



Olav Mol, die in Zandvoort de presentatie aan elkaar mocht praten, vroeg de coureur gekscherend of hij al rijp is voor een psycholoog. Het antwoord van een lachende Verstappen: ,,Wat is dat?"



Er is lang gesproken met pa Jos en technische topman Helmut Mark. ,,Dat helpt altijd, met mensen die verstand van de sport hebben. Die snappen hoe het in elkaar zit."Maar denk niet dat de drievoudig racewinnaar nu nog dag en nacht bezig is met de race in China, waar teamgenoot Daniel Ricciardo won. ,,Of ik goed slaap? Ik slaap altijd goed."



Na de afspraak in Zandvoort gaat nu de focus op Bakoe, waar hij vorig jaar uitviel met een technisch probleem en waar Ricciardo na een chaotische race won. ,,Helaas was ik zelf niet heel lang van de partij, toen. Hopelijk gaat dat nu anders, want de auto is gewoon goed."