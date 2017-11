Verstappen denkt nog niet in seizoenen, die leeft met de dag

Onze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

U kunt veel zeggen van Max Verstappen, maar niet dat hij een luie donder is. Uw verslaggever - en met hem al zijn collega’s - mag dan stiekem best zin hebben in de raceloze periode, die na de grand prix van Abu Dhabi zondagavond aanbreekt, Verstappen heeft dat niet. Of, nou ja, een beetje wel natuurlijk. Maar meneer zou best nog wel even door willen racen, als het zou kunnen.

Het was een beetje theatraal natuurlijk, dat gezicht dat hij na de kwalificatie trok toen een journalist hem vroeg of hij nog wel zin had in zo’n wedstrijdje waarin eigenlijk niks meer te winnen is en waarin ogenschijnlijk niks meer op het spel staat. Verstappen verstarde en sprak op een toon zoals schoolmeesters dat gewend zijn te doen de volgende woorden. 'Ehm, dat lijkt me niet de juiste instelling' Om daarna toch even in lachen uit te barsten.

Natuurlijk was het deels spel, die reactie. Maar ook een beetje de waarheid, zo gaf hij later in het vraaggesprekje met de Nederlandse media aan. Zich verstaanbaar makend in het kleine hokje van Red Bull boven de brullende motoren van de Formule 2, vertelde hij dat het heel het seizoen al niet anders is voor hem. ,,Vanaf de eerste race al wisten we dat we niet mee gingen doen voor het wereldkampioenschap. Dus als je het zo zou bekijken, had ik er helemaal niet aan hoeven beginnen.''

Precies daarom denkt Verstappen in deze fase van zijn nog prille loopbaan helemaal niet in seizoenen. Elke dag in die auto is een werkdag vol nieuwe kansen. Schijt aan het grote plaatje. Dat komt wel als hij de beste auto heeft en hij werkelijk kans maakt om zijn jeugddroom te verwezenlijken. Tot die tijd leeft Verstappen dag voor dag. Niet denkend aan gisteren. Niet aan morgen. Alleen aan vandaag.

En neem hem dat eens kwalijk. Wie hem drie maanden terug in Spa had verteld dat hij nog twee races zou gaan winnen, had hij vol in het gezicht uitgelachen. Maar kansen, ze dienen zich altijd wel weer aan. Op de gekste momenten.

Oké, de zaterdag was niet goed in Abu Dhabi. Teleurstellende kwalificatie. Zesde, tja.. ,,Maar je moet altijd positief blijven’’, zei Verstappen gemeend, met het oog op de race. Hij weet immers nooit wat er gaat gebeuren voor z’n neus.