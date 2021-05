Verstappen derde in rommelige kwalificatie, Bottas voorkomt honderdste pole Hamilton

SamenvattingHij reed de snelste ronde in de kwalificatie, maar die tijd werd Max Verstappen afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits. Zo pakte Mercedes de eerste startrij in Portimao, waar Max Verstappen de schade beperkt hield met P3 op de startgrid. Valtteri Bottas voorkwam de honderdste pole van Lewis Hamilton en start morgen vanaf P1.

Door Arjan Schouten



Een verrassing leek in de maak. Want ja, dat was het geweest als Verstappen naar poleposition was gesneld in het zuiden van Portugal. Dat circuit van Autódromo Internacional Algarve, het is niet het favoriete rondje van Red Bull Racing. Het zoeken van grip is er een helse klus en de wind aan de kust in onberekenbaar op het rollercoaster circuit.

Daar een ultiem rondje rijden, daar slaagt Mercedes net als vorig jaar wederom beter in, deze week. Maar dat de RB16B nog net tot wat meer in staat is dan de RB16, bewees Verstappen toch even met een vlammend rondje in Q3. De snelste rondetijd van de hele kwalificatie, sneller dan beide Mercedessen. Maar één momentje van overstuur in die ronde zorgde er ook voor dat de Limburger heel even de track limits overschreed. Tijd weg en opnieuw beginnen, oordeelde de wedstrijdleiding. ,,Ik had het heel de kwalificatie al lastig, het was worstelen met de grip”, reageerde Verstappen, die meteen na de rommelige kwalificatie even stoom af moest blazen.

Bekijk hoe Valtteri Bottas voor het eerst dit seizoen pole position pakt.

Met een alles-of-niets rondje aan het slot van Q3, ondernam hij nog een tweede poging, in de wetenschap dat hij sneller kon zijn dan de Mercedessen. Maar wat verkeer in de laatste sector zorgde voor vertraging, merkte Verstappen meteen, die dan ook vloekend in de auto zijn uitslag vanaf de pitmuur aanhoorde. P3 achter Valtteri Bottas, die Lewis Hamilton (P2) van zijn 100ste pole hield. Niks verloren nog. Maar met het besef dat pole ook mogelijk was, kon Verstappen natuurlijk niet tevreden zijn. ,,Ik was vól vertrouwen dat ik nog een snelle ronde kon doen, maar die vertraging kostte me toch wat tijd’‘, verzuchtte hij.

Morgen starten van P3, achter beide Mercedessen. ,,Het is wat het is. Niet ideaal, natuurlijk. Maar we gaan wel zien wat er nog mogelijk is.”

Max Verstappen had na afloop even geen zin in de camera’s.

Verstappen foetert over de boordradio over coureurs die hem in de weg reden.

Volledig scherm Max Verstappen reed naar de derde tijd in de kwalificatie. © EPA

