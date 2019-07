Verstappen dik tevreden: Gat naar Mercedes valt enorm mee

Door Arjan Schouten



Tevreden. Dat was hij. Dik tevreden. Slechts 0,183 seconde achter de pole-tijd van Valtteri Bottas, gekwalificeerd als vierde. Daar kon Max Verstappen verder mee. ,,Dat gat naar Mercedes valt me enorm mee’‘, zo vertelde hij na de kwalificatie op Silverstone. ,,We waren uitgegaan van een groter gat. Vorig jaar (0,7 achter Lewis Hamilton, red.) was het bijvoorbeeld nog een veel groter gat hier. Maar we zitten er gewoon dichter op. Dit was een heel goede dag.‘’



En die goede dag had zelfs nog beter kunnen zijn, wist Verstappen te melden. Zo had hij wat problemen met een onwelwillend gaspedaal. Wanneer hij vroeg om meer vermogen, kwam dat niet meteen. ,,Turbolag’’, zo legde de Limburger uit. ,,En als je dan binnen twee tienden van een seconde van de snelste tijd zit, weet je dat er zonder die problemen misschien nog meer in had kunnen zitten. Dan had ik meegedaan voor pole.”