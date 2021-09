Verstappen doet goede zaken in sprintrace, Hamilton kent problemen

Zo kreeg Red Bull Racing opeens een droomscenario toegeworpen in het even door een safety car (crash Pierre Gasly) verstoorde sprintnummer. Oké, Bottas was in 18 rondjes niet in te halen, greep pole (‘Deze telt voor mij, dit is top’) en de 3 maximaal te rapen WK-puntjes in de sprintrace. Maar omdat de Fin morgen een gridstraf (motorwissel) incasseert en van achteren start, was Verstappen wel de spekkoper in het Italiaanse sprintnummer, dat werd voorafgegaan door een sprintstart van de olympisch kampioen op de 100 meter Marcell Jacobs. Vanwege zijn tweede plaats achter Bottas schuift Verstappen morgen voor het hoofdnummer op de hogesnelheidsbaan in Monza immers door naar pole. En directe concurrent Lewis Hamilton start na zijn vijfde plaats pas als vierde, nog achter Daniel Ricciardo (derde achter Bottas) en Lando Norris (vierde).