Verstappen doet racesimulatie op geslaagde testdag

Door Rik Spekenbrink



Vanochtend al was er een incidentje, het eerste bij Verstappen in anderhalve week testen. Aan het einde van de pitlane stopte zijn Honda-Red Bull ermee, na het maken van een proefstart. De rode vlag wapperde korte tijd, totdat zijn auto door de monteurs was teruggerold naar de garage. Maar toen de Nederlander zijn wagen even later weer de baan op stuurde was direct duidelijk dat er geen groot probleem was. Sterker: Verstappen maakte misschien wel de beste indruk van de dag. De teller stopte uiteindelijk op 128 rondjes en in de zonovergoten middagsessie kon hij zelfs een soort racesimulatie doen. Met een volledig bemande pitmuur, nagebootste pitstops en een ‘long run’ hielp Verstappen zijn team aan een berg waardevolle informatie.



Met zijn snelste tijd van de dag, 1.18,395, was hij als nummer 6 een goede seconde langzamer dan Carlos Sainz: 1.17,144. Opnieuw was McLaren dus het snelst, maar net als Lando Norris gisteren had ook Sainz daarna wel enige tijd technische problemen. Bovendien zeggen de tijden weinig, onduidelijk is bijvoorbeeld hoeveel brandstof Sainz aan boord had en hoe de afstelling van de wagens zich verhielden tot elkaar.



Verstappen en Red Bull kijken logischerwijs vooral naar de andere twee topteams. Met name bij Ferrari ging het beduidend minder florissant. De ochtendsessie lag zo’n 40 minuten stil na een crash van Sebastian Vettel. In bocht 3 kwam zijn rode bolide in het grind, om te eindigen in de kussens. Volgens zijn team was dat geen rijdersfout, maar het gevolg van een mechanisch probleem. Vettel moest zijn testdag vroegtijdig beëindigen en Charles Leclerc, die voor de middagsessie stond geprogrammeerd, kwam maar tot één ronde. De Monegask zag gisteren ook al een deel van zijn testdag mislukken door problemen met de koeling. ,,Niet ideaal natuurlijk”, zei Vettel in de lunchpauze. ,,Maar de basis van de auto voelt nog steeds goed. Al oogt Red Bull ook sterk en betrouwbaar.”