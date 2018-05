Verstappen en Dennis testen voor Red Bull in Barcelona

AZS­V-spe­ler geeft gruwelijke panna en erehaag WVV'34

14:06 ENSCHEDE - Een AZSV-speler stuurt zijn tegenstander finaal het bos in, de doelman van de tegenstander van Quick'20 vergeet te keepen, een commentator bij Trias praat over vliegtuigen en een erehaag voor kampioen WVV'34. Er viel afgelopen week genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.