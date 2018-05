Verstappen en Ricciardo interviewen elkaar in Monaco

Van de Sanden wint Champions League met Lyon: drie assists

6:39 ENSCHEDE - Shanice van de Sanden, oud-speelster van FC Twente Vrouwen, heeft donderdag in Kiev een hoofdrol vervuld bij Olympique Lyon in de finale van de Champions League. De international kwam kort na de verlenging bij een achterstand van 1-0 het veld in, waarna ze met drie schitterende assists een grote bijdrage leverde in de 4-1 zege.