Verstappen en Russell ruziën over Albon: ‘Hij weet niets van ons team’

,,Ik vind het heel vervelend voor hem”, zei Russell over Albon. ,,Het lijkt nu net alsof hij een idioot is, maar dat is absoluut niet zo. Ik ken Alex al vijftien jaar, we zijn samen opgegroeid in de paddock. Hij behoort tot de beste coureurs. Vraag maar aan Max, aan Charles Leclerc; hij heeft altijd vooraan meegedaan. Ik weet niet wat er nu aan de hand is, maar ze moeten dat oplossen.”

Albon bleef al steken in het tweede deel van de kwalificatie. De Thai, geboren en opgegroeid in Engeland, vond dat Red Bull hem op een verkeerd moment de baan op had gestuurd. Albon had last van ‘verkeer’ en eindigde als dertiende. Hij moest zelfs Russell voor zich dulden, die in de Williams-bolide tot voor kort altijd onderin de tijdenlijst was terug te vinden. Volgens de 22-jarige Engelsman moet Red Bull aan de slag om Albon en ook Verstappen weer naar voren te brengen.



De Nederlandse kopman van Red Bull was niet gediend van de opmerkingen van Russell. ,,Ten eerste, George weet niets van ons team. Ik denk dat hij zich beter kan focussen op zijn eigen auto en zijn eigen prestaties in plaats van namens iemand anders te praten”, zei Verstappen, die zevende werd in de kwalificatie. De Red Bulls zoeken wanhopig naar balans in de auto, op het circuit waar Verstappen vorig jaar nog poleposition veroverde.