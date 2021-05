Verstappen foetert over boordradio: ‘Waarom gaan die gasten niet uit de weg?’

De Bankzitter ‘De nieuwe directeur kan wel een spoedcur­sus FC Twente gebruiken’

10:56 Als een trainer de grens overtrekt, is het een goed gebruik bij de nonnen in Vught langs te gaan voor een taalcursus. Een nieuwe trainer van AC Milan komt toch net wat anders binnen als hij tijdens een partijtje ‘sparare al bersaglio’ roept in plaats van ‘skiet’n’. Ik neem aan dat de nieuwe directeur van FC Twente zich de komende tijd elke dag even opsluit in het museum van de club, zodat hij iets kan opsnuiven wat supporters onder hun huid hebben zitten. Een spoedcursusje FC Twente.