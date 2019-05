Verstappen: Gat met Ferrari gedicht, op Mercedes wat verloren

Hij zag het gat met Mercedes nog wat groter worden in Spanje, maar Ferrari wist hij dan weer achter zich te houden. ,,Goed om te zien dat het gat met Ferrari gedicht is, maar het gat met Mercedes is nog groter geworden.”

Door Arjan Schouten



Nee, extreem blij kon Max Verstappen natuurlijk niet zijn met zijn tweede podium van het seizoen. ,,Heel fijn om weer terug te keren op het podium. Mooi ook dat ik weer terug ben op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Allemaal positief”, begon Verstappen, die daarna echter toch de focus legde op het grote gat met de twee zilvergrijze bolides voor hem. Want het gevecht voor plaats drie won hij dan fier, in het gevecht om de eerste twee plaatsen kon hij geen moment mee op het asfalt nabij Barcelona waar hij drie jaar terug zijn eerste race won. ,,Ik heb nog wel geprobeerd om de Mercedessen te volgen, maar die waren duidelijk te rap voor ons.”

Het was dé conclusie die boven de misschien wel laatste Spaanse GP ooit bleef hangen, jaarlijks weer een tussentijds meetmoment na de komst van een karrenvracht aan updates aan het wagenpark van de koningsklasse. ,,Onze progressie hier was goed, maar natuurlijk niet zo goed als die van Mercedes”, onderstreepte Verstappen, na zijn derde plaats. ,,Het is goed om te zien dat we het gat met Ferrari gedicht hebben, daar ben ik wel blij om. Maar we moeten hard blijven werken en de auto beter blijven maken. We hebben wat goedgemaakt op Ferrari, maar tegelijkertijd wat verloren op Mercedes.”

Dat maakt de Duitse renstal, die in Catalonië een vijfde één-tweetje op rij noteerden, over twee weken ook de grootste kanshebbers op het stratencircuit van Monaco, volgens Verstappen. Ongeacht het uitstekende trackrecord van Red Bull Racing in het mondaine prinsdom. ,,Ik denk niet dat wij daar zo supersterk gaan zijn als vorig jaar”, vertelde Verstappen. ,,Wij zijn wat mij betreft niet de favoriet daar.”