Verstappen: Gat met Mercedes is voor mij geen ramp

Door Arjan Schouten



Over de boordradio was de teleurstelling duidelijk te horen, toen hem vanaf de pitmuur het verschil werd medegedeeld met de twee snellere Mercedessen. Eenmaal uit de auto reageerde Max Verstappen weer koel als altijd, toen een microfoon onder zijn neus werd geschoven. Maar lekker zat het hem duidelijk niet, die halve tel achterstand in de eerste de beste kwalificatie van 2020. ,,Het is natuurlijk niet wat we wilden, nee. Het was fijner geweest als we ze hier meteen hadden kunnen kloppen”, gaf hij toe. ,,Maar het is ook weer geen ramp, hoor. Misschien in Nederland wel, maar voor mij niet.”

Op het thuiscircuit van Red Bull Racing voelde het voor hem uiteindelijk als een redelijk begin. ,,Het is een prima positie om aan het seizoen te beginnen. Best of the rest en we hebben nog acht races. We blijven hier ook nog een week. Dus hopelijk gaan we dat gat dichten”, aldus Verstappen, die erkende dat ook hij wel verrast was door de grootte van het gat, maar er wel redenen voor aan kon wijzen. ,,Ik was niet helemaal tevreden met de balans van de auto, dus dan kan zo’n gat er wel zijn. Maar hopelijk kunnen we daar in de race wat aan doen.”

Ongetwijfeld houdt de Limburger zich vast aan het feit dat hij bij zijn beide zeges de afgelopen twee jaar ook niet op poleposition stond. En de voorspelde warmte kan hem in de kaart spelen, terwijl Mercedes daar duidelijk moeite mee had, de laatste jaren op de Red Bull Ring. ,,Die warmte zou ons morgen wat kunnen helpen. We hebben hier ook nog nooit de snelste auto gehad, gerekend over één ronde, maar in de race moeten we dichterbij kunnen zitten’’, aldus Verstappen die als enige vooraan op mediums start. ,,Maar eens zien hoe dat uit gaat pakken, morgen.”

Volledig scherm Uitslag kwalificatie GP Oostenrijk © AD Sportwereld

