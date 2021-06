Verstappen geeft statement af: op alle fronten klaar voor de wereldtitel

Hongaarse fans maken ‘apengelui­den’ naar Mbappé

11:17 Kylian Mbappé heeft zaterdag tijdens de tweede groepswedstrijd van Frankrijk op het Europees kampioenschap met racisme te maken gehad. In de uitverkochte Puskas Arena in Boedapest waren in bepaalde hoeken van het stadion apengeluiden van Hongaarse fans te horen, meldt een verslaggever van het Duitse persbureau DPA die in het stadion zat.