Verstappen heeft nieuwe personal trainer

Scanes was eerder al betrokken bij de nationale basketbalploeg van Groot-Brittannië en is sinds december 2018 ook als fysio verbonden aan de Britse turnbond. Verstappen verklaarde na een samenwerking van enkele jaren met Aliker eens wat anders te willen om aan zijn fysieke ontwikkeling te werken.



,,Ik heb een nieuwe trainer en dan is je trainingsprogramma natuurlijk wat anders dan bij de vorige trainer. Iedereen heeft zijn eigen aanpak. Bradley maakt weer gebruik van andere bewegingen, maar hij is dus ook fysio. Dat is heel mooi", verklaart Verstappen.