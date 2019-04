Verstappen heeft weinig te klagen: ‘We zitten er dichter op’

Door Arjan Schouten



Een vierde plaats in de ochtendtraining en ‘s middags nog dichter op de top met een derde plaats. Op twee tienden van de snelste coureur Valtteri Bottas (Mercedes) en nummer twee Sebastian Vettel (Ferrari) zat Max Verstappen er goed bij op het Sjanghai International Circuit. ,,Vergeleken met Bahrein zitten we er hier zeker dichter op”, vertelde Verstappen, die tevreden was met zijn RB15. ,,Ik ben blij met de balans. Het is alleen nog een beetje finetunen, nu.”



Die balans was juist het probleem, twee weken terug in Bahrein. Daar kregen ze de auto maar niet ideaal voor de Limburger. Wat bleek na de race? Er was iets fout gemonteerd in de fabriek. Dat euvel werd ‘s avonds na de race ontdekt en meteen verholpen. ,,We waren er allemaal eigenlijk al wel zeker van dat het er veel beter uit zou zien als we dat op zouden lossen. En dat is nu ook gebleken. Het ziet er niet slecht uit, hier. Ik heb niet veel te klagen. Ik ben gelukkig met het tempo.”