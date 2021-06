Verstappen: ‘Het gaat goed, maar we moeten het goed blíjven doen’

Video Gefrus­treer­de Bale loopt boos weg na vraag over toekomst bij Wales

26 juni Heeft Gareth Bale in Amsterdam zijn laatste interland gespeeld voor Wales? Die vraag bleef onbeantwoord, nadat de Welshmen in de achtste finales van het EK waren verslagen door Denemarken (4-0). Aanvoerder Bale had geen zin in een vraag over zijn toekomst en liep gepikeerd weg tijdens het tv-interview.