Verstappen: Het kan niet altijd alleen maar goed en geweldig gaan

Door Arjan Schouten



Een trip naar Canada, als tussendoortje midden in het Europese seizoen. Max Verstappen is er wel fan van. ,,Het is ook niet heel ver weg, hè. Je bent hier zo’‘, vertelde hij vandaag in de paddock, waar hij in tegenstelling tot een jaar terug een eenvoudige mediadag had.



Hij mocht even praten over zijn Canadese sponsoravontuurtje als houthakker, van gisteren. Over de NBA-finals en de interland van Oranje. En ja, het ging ook nog even over de race van zondag op het 4,5 kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve.