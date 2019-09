Verstappen het snelst in eerste training, Bottas crasht

Wattages Kijkje onder de motorkap: Roglic en Kruijswijk geven inzage in data

In elk van de drie grote wielerrondes stond in 2019 een renner van Jumbo-Visma op het podium. Wat gebeurde er in de machinekamers van Primoz Roglic (29) en Steven Kruijswijk (32)? En in welke ronde ging het eigenlijk het hardst?