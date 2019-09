Verstappen: Honda zou soms iets meer risico mogen nemen

Door Arjan Schouten



Een uur na de kwalificatie die er al na amper één run op zat voor Max Verstappen, wist de Limburger nog niet precies te benoemen wat er loos was met zijn nieuwe Honda-motor. De Spec4-krachtbron stopte met vermogen leveren en schoot in een veiligheidsstand toen Verstappen net begonnen was aan zijn eerste vliegende ronde in Q1. ,,Er is geen schade, het lijkt meer gewoon een veiligheidsding’’, zo klonk het uit zijn mond in het motorhome van Red Bull Racing. ,,Als je naar de kwalificatiestand gaat, doet ‘ie het soms even niet. Dan moet je opnieuw kalibreren of zo. Maar als je dan dan maar één run doet, gaat het even niet.‘’



Hij vertelde het allemaal doodkalm, alsof er niets aan de hand was. En een groot probleem wilde Verstappen er ook niet van maken. Maar na enig doorvragen liet hij toch wel doorschemeren dat Honda wat hem betreft nog wel wat meer de limiet op mag zoeken. ,,We zijn soms nog iets te veilig, denk ik. Richting de limiet gaat het iets te vaak van: ho, stop. Bij andere motoren gaat dat misschien iets makkelijker. Maar tegelijkertijd hebben we daardoor ook nog geen grote problemen met de motor gehad. Het is meer dat je soms denkt van:nou, laat hem maar gewoon even zo staan. Iets meer risico.‘’