Verstappen hoorde bij de dokter van fout Hamilton: ‘Opeens begon telefoon te trillen’

Door Arjan Schouten De laatste van alle plot twisten op Baku City Circuit ging even aan het oog van Max Verstappen voorbij. Zelf geklapt met een kapotte band werd de Limburger meteen naar het medical center gebracht voor een fysieke controle. Standaardprocedure, bij klappers met enorme impact. ,,Zat ik daar, begon opeens mijn telefoon te vibreren. Kwamen er allemaal berichten dat Lewis rechtdoor was gegaan.‘’

Verstappen sneert naar leverancier Pirelli: ‘Feit is dat er weer een band is geploft’

Die zeldzame fout van de zevenvoudig wereldkampioen meteen na de herstart, betekende voor Verstappen dat hij ondanks zijn uitvalbeurt geen WK-punt verloor in de strijd. Een opluchting? ,,Tuurlijk, tuurlijk.. Maar ik was hier liever flink uitgelopen’’, benadrukte de WK-leider. ,,Ik baal van die gemiste kans, want die punten hebben we over een geheel seizoen gewoon nodig. Het zal zeker straks op normale circuits een stuk moeilijker worden om een race te hebben zoals we die hier hadden.”