Verstappen: Iedereen is gemotiveerd en erg gefocust

Veel had Max Verstappen niet te vertellen vandaag, op Albert Park. De Limburger van Red Bull Racing zit aan de vooravond van zijn vijfde seizoen zelf ook vol met vragen. ,,Geen idee waar we straks staan.‘’

Door Arjan Schouten

Het was weer typisch zo’n eerste mediadag van het jaar, vandaag in Melbourne. Voor de coureurs de lastigste van het seizoen, want wat moet je zeggen als er nog geen centimeter geracet is. Max Verstappen mocht aanschuiven bij de persconferentie van de FIA, als een van de kopstukken van de sport, naast Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en de teruggekeerde Pool Robert Kubica.

Allemaal spraken ze voorzichtig over hun verwachtingen voor 2019, maar heel concreet werd niemand met alleen twee testweken achter de rug. ,,Vooralsnog hebben we een goede winter gedraaid. Weinig problemen gehad. Die nieuwe motor van Honda heeft ons weinig issues gegeven, dus wat dat betreft ben ik wel gelukkig’‘, begon Verstappen, die het daar ook zo’n beetje bij moest laten.

Op de vraag waar we Red Bull Racing dit jaar terug gaan zien in de pikorde, had hij geen antwoord. ,,We gaan het wel zien. Ik heb eigenlijk geen idee. We zijn blij met alles wat we tot nu hebben kunnen doen en zaterdag en zondag weten we meer. De komende races gaan het dan allemaal wel een beetje vertellen.‘’