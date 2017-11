Verstappen: Ik voel me nog heel fris, ben nog hongerig

,,Kansen? Dat altijd. De afgelopen vier races was onze auto de snelste. Of dat hier ook zo is, gaan we wel weer zien. En of ik favoriet ben? Mwah, je moet altijd weer opnieuw beginnen. Maar ik voel me nog heel fris, ben nog hongerig. Absoluut.''



Wellicht dat het in zijn voordeel werkt dat Mercedes de titel al binnen heeft. Dat topteam heeft aangekondigd in de laatste twee races te willen experimenteren met de auto met het oog op volgend seizoen. ,,Logisch’‘, zo oordeelt Verstappen, die na zijn aankomst in Brazilië al ontelbaar vaak aan vorig jaar is herinnerd. Aan die machtige inhaalrace in de regen, waarbij hij van P16 nog het podium haalde. ,,Prachtig hoor. Maar zelf ben ik daar helemaal niet meer mee bezig. Het is 2017 nu, geen 2016.''



