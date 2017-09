Verstappen: Ik wens tien dominante jaren in de Formule 1

Tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport, benadrukt Verstappen nogmaals dat zeker is dat de pechgevallen niet aan hem liggen. ,,We kunnen aan de telemetrie gewoon zien dat ik niet anders met de auto omga dan Daniel. Het is lachwekkend dat de problemen enkel mij tijdens de race treffen."



De Nederlander hoopt dat de problemen snel verleden tijd zijn en dat hij in 2018 om de titel in de Formule 1 kan strijden. ,,Het is echter lastig om vooruit te kijken in de Formule 1. Ik geloof in mijn team. We hebben ons best gedaan om de auto zo sterk mogelijk te krijgen." Voor Verstappen is er geen enkele twijfel dat als hij dit jaar bij Ferrari of Mercedes had gezeten, nu om de titel had gestreden. ,,Daar ben ik honderd procent van overtuigd."