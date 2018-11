Verstappen in eerste training op P1, voor Vettel en Hamilton

GP BraziliëMax Verstappen heeft de eerste vrije training in Brazilië als snelste afgesloten. De Nederlander van Red Bull was met een tijd van 1:09.011 sneller dan Sebastian Vettel (1:09.060) en Lewis Hamilton (1:09.107).

Het eerste half uur gebeurde er weinig op het circuit van Interlagos. Veel coureurs deden een installatierondje, waardoor het in het begin erg druk was op het circuit. Max Verstappen klokte in zijn eerste vliegende ronde meteen de tweede tijd (1:09.460) op de supersofts. Enkel Lewis Hamilton was sneller met 1:09.460.

Na ongeveer drie kwartier werden de eerste setjes banden ingewisseld. Max Verstappen verbeterde kort daarna de snelste tijd van Lewis Hamilton. De Nederlander klokte dit keer 1:09.011.

In het laatste kwartier kwamen steeds meer coureurs naar buiten voor een lange run, hoewel Verstappen zuinig was met zijn rondjes. Intussen was het Sebastian Vettel die de tijd van de Nederlander het dichtst benaderde: 1.09.060.

Verstappen kwam in de slotminuten nog een keertje naar buiten op een gebruikt setje supersofts, maar wist zijn tijd niet meer te verbeteren. Ook Vettel en Hamilton doken niet meer onder de tijd van de Nederlander, al waren de verschillen klein. Vettel was slechts 0,049 seconde langzamer dan Verstappen en Hamilton 0,096. De Brit stelde in de vorige race in Mexico de wereldtitel al veilig. Verstappen won die race in Mexico en lijkt zijn goede vorm te hebben meegenomen naar Brazilië.

Mercedes en Ferrari vechten nog om de wereldtitel van de constructeurs. De Duitse renstal leidt het klassement met 55 punten voorsprong op het Italiaanse raceteam.

Fernando Alonso ontbrak in de eerste training en stond zijn bolide van McLaren af aan Lando Norris, die volgend jaar zijn debuut maakt als wedstrijdrijder bij het Engelse raceteam.

De tweede vrije training begint vanavond om 18.00 uur.