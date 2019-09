Verstappen in Sotsji vijf plekken naar achteren vanwege nieuwe motor

Excelsior’31 bekert door en krijgt FC Utrecht op bezoek

25 september DONGEN – Excelsior’31 heeft woensdagavond een geweldige prestatie neergezet. In Dongen won de ploeg van Peter Wesselijk in de slotseconde met 2-1. Boy Boeloerditi kroonde zich tot matchwinner. Op 31 oktober wacht er voor de Rijssenaren een thuisduel tegen FC Utrecht. Dit duel begint om 18.30 uur en is live te zien op FOX Sports.