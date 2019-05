‘Verstappen is een sublieme schurk’

WATERPOLO Kwartfina­le eindstati­on voor mannen Ravijn

11 mei NIJVERDAL – De waterpoloërs van Het Ravijn zijn uitgeschakeld in de strijd om de landstitel. Ook het tweede duel in de kwartfinale tegen AZC ging zaterdag verloren. Na de 11-6 in Alphen aan de Rijn werd het in Nijverdal 11-10 voor de favoriet voor de landstitel.