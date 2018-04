Verstappen is een tikje jaloers op Verhoeven

In het meinummer van het magazine Men's Health doet Formule 1-coureur Max Verstappen een ontboezeming. ,,Het liefst had ik eruit gezien als Rico Verhoeven'', doelt hij op gespierde kickbokser uit Brabant. ,,Maar die zou dan weer nooit in een F1-auto passen.''

Verstappen legt in het interview uit dat hij voor specifieke krachttraining regelmatig in de sportschool te vinden is. Zijn nekspieren krijgen extra aandacht om de G-krachten in zijn bolide goed te kunnen verdragen. ,,Ik heb een soort harnas voor mijn nek, waar ik weerstandsbanden aan vastmaak. Die weerstand varieert van 5 tot ongeveer 20 kg. Ik beweeg mijn hoofd naar voren, achteren, links en rechts met dat harnas om mijn nek sterker te maken.''

Verstappen traint de rest van zijn lichaam met lichtere gewichten en veel herhalingen. ''Ik had liever wat zwaarder getraind, maar dat mag niet omdat ik op gewicht moet blijven. Ik mag niet zwaarder zijn dan 73 kg. Dat vind ik soms best jammer. Ik ben best dun.''