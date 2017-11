Verstappen klokt prima derde tijd in eerste training: 'We zitten er goed bij'

Het gat met de rest was aanzienlijk. Nummer vier, Kimi Räikkönen, kwam nog het dichtst in de buurt op vier tienden van Verstappen, maar Valtteri Bottas en teamgenoot Daniel Ricciardo moesten meer toegeven. Ricciardo kwam zelfs niet verder dan een tiende plaats op 1,7 seconden van de drie beste mannen.



Na afloop van de training meldt Verstappen dat hij tevreden was met de eerste sessie. ,,Het ging niet verkeerd. We hebben verschillende zaken geprobeerd met name aan de voorkant van de auto. Daar was ik nog niet helemaal tevreden mee, maar over het algemeen was de balans van de auto wel goed. We zitten er op dit moment redelijk goed bij. Hopelijk reageert de auto als de zon hier verdwijnt hetzelfde."