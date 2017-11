Verstappen klokt prima derde tijd in eerste training

Waterpoloërs Livo willen niet denken aan kampioenschap: 'Je moet het in perspectief zien'

23 november LICHTENVOORDE - Met een enorme kater verliet coach Han Otten zaterdag het Van Pallandtbad nadat de waterpolocoach met Livo de ongeslagen status kwijtraakte. Nadat hij de teleurstelling enigszins naast zich neer had gelegd, had Otten ook oog voor het positieve. "We zijn steeds beter in staat de opdrachten goed uit te voeren. We kunnen de taken steeds langer uitvoeren."