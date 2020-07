Verstappen klokt snelste tijd, Hülkenberg negende bij rentree

Lammertink over val die hem uit koers houdt: ‘Ik voelde direct dat het fout zat’

13:45 REUTUM – Profwielrenner Maurits Lammertink is donderdag in de verkenning voor de Strade Bianche van komende zaterdag ten val gekomen. Hij brak daarbij waarschijnlijk zijn sleutelbeen, dat wordt vrijdag in het Belgische Herentals nader onderzocht. „Dit is heel zuur, net nu de koers weer zo dichtbij was”, aldus de renner uit Reutum.