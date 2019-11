Verstappen klokt tweede tijd, Vettel en Ricciardo halen einde training niet

Met nog een half uur op de klok was het de Renault van Daniel Ricciardo die het begaf, waardoor de training ongeveer een kwartier stillag. Vlak voor het insturen van de laatste bocht kwamen er vlammen uit de achterkant en de Australiër verloor ook de nodige onderdelen. Met name in het verwijderen van het oliespoor dat de Renault had achtergelaten ging veel tijd zitten voor de marshals.



De sessie werd hervat, maar moest dan toch voortijdig beëindigd worden toen Vettel te hard over de kerbs ging, spinde en achterstevoren in de muur belandde. Voor de mannen van Ferrari is er dus nog flink wat werk aan de winkel richting VT2 (14.00 uur Nederlandse tijd). Die training is naar verwachting de meest representatieve oefengelegenheid omdat die in dezelfde omstandigheden wordt verreden als de kwalificatie en de race.