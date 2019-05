Verstappen knokt zich naar tweede podium van seizoen, zege Hamilton

Door Arjan Schouten



Een éénstopper? Een tweestopper? Vele strategieën waren bedacht voor misschien wel de laatste Grand Prix van Spanje. Maar uiteindelijk speelde het denkwerk allemaal een marginale rol, toen de Grote Prijs na een knokpartij van Lance Stroll en Lando Norris twintig rondjes voor het einde in extremis nog transformeerde in een sprintrace. Alles schoof als een accordeon weer in elkaar, toen de safety car het tempo drukte om de grindvegers in Catalonië vrij baan te geven. De Mercedessen, toch al een middag lang soeverein aan de leiding, haalden zonder vertraging verse softs op om het karwei kundig te klaren. Verstappen was achter die twee net voor een tweede keer gewisseld om op mediums de geblokte vlag te halen. Voor de Ferrari’s, zo luidde het plan. En die inzet bleef ongewijzigd, na het intermezzo. Waar hij Sebastian Vettel en Charles Leclerc voorafgaand aan de onderbreking al uitstekend partij bood door als eerste met enig lef voor de tweestopper te kiezen, hield hij ze ook in het staartje van de GP achter zich. Vettel op drie rondjes oudere mediums en Leclerc daarachter zelfs op vers rubber.