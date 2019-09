Verstappen: Laat het maar regenen tijdens de race

Video’s Morgens onder glibberige omstandigheden zevende en ‘s middags vijfde in de miezer, niet ver achter de rappe Ferrari’s. ,,Een prima dag. De nieuwe motor is een stap vooruit’‘, oordeelde Max Verstappen, na de twee vrije trainingen van vandaag in Italië.

Door Arjan Schouten



Nee, Max Verstappen had weinig te mopperen na zijn eerste werkdag op het circuit van Monza. Aan de rondetijden hechtte hij weinig belang, nu hij zondag toch van achteren start vanwege een motorwissel. De zogenaamde longruns, waarin het tempo van Red Bull Racing dicht bij dat van Mercedes lag, vertelden hem veel meer. ,,We gaan hier vanwege mijn gridstraf toch niet meedoen in het kwalificatiegevecht, dus daar ben ik ook niet echt mee bezig geweest. We starten van achteren, dus ligt de focus meer op het racetempo”, legde Verstappen uit. ,,En de longruns waren heel positief.”

De nieuwe Honda-motor is een ‘goede stap vooruit’, zo vertelde Verstappen nog eens. ,,De auto was prima in balans. Zowel het tempo in de korte als de korte runs verrasten me positief” zo gaf hij toe. ,,We waren competitief op een circuit dat ons toch niet zo heel goed ligt vanwege de lange rechte stukken. Dus dat is goed.”

Het was geen gemakkelijke eerste dag op het Autodromo van Monza, met flinke regenval ’s morgens en aanhoudende miezer ‘s middags. Maar het leerde hem wel dat er met wat regen nog wel wat mogelijk is, morgen. ,,Als ik nu het weer zou mogen kiezen voor de race, dan kies ik zondag voor natte omstandigheden. Dan hebben we een betere kans om terug door het veld naar voren op te stomen. Op het droge asfalt gaat het ook prima, maar is het nat dan ben ik nog wat sneller.”

Er werd geglibberd en gegleden, maar Verstappen was prima in zijn element. ,,De condities waren vrij tricky, maar wij hebben kunnen doen wat we wilden. De auto voelde goed aan, alles reageerde goed. Voor mij was dit een positieve dag.”

Bekijk hier de samenvatting van de eerste vrije training