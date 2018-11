Verstappen: Logisch dat emoties het soms overnemen, ben geen robot

Wat Ocon toe te voegen had? Weinig. Even maakte de Fransman excuses, om daarna weer te zeggen dat hij alle recht had om de leider van de wedstrijd als leider in te halen. ,,Sorry voor Max, het was zijn race, hij had moeten winnen. Maar aan de andere kant, ik reed snel weg uit de pits en kwam even vast te zitten achter Max, die duidelijk bezig was met het managen van zijn banden. Waarop het team me vertelde dat ik mezelf mocht unlappen, als dat kon. Dus ging ik ervoor, want misschien kon ik nog wel in de punten eindigen. En toen gebeurde dit.. Tja, het is niet anders. We moeten het maar achter ons laten.”