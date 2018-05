Verstappen maakt droom zieke Pleun waar

Zijn moeder had een emotionele oproep gedaan op social media. Pleun woont op een steenworp afstand van het racecircuit. De wens werd volop gedeeld en kwam ook het management van Verstappen onder ogen.



Daarop volgde vandaag het bliksembezoek. 'If you can dream it, do it', twitterde moeder Marije nadat de held van haar zoon verdwenen was. 'Geen druk circuit, geen lawaai. Niets. Alleen zij. Max en hij. Een lach, een hand. @max33verstappen & crew bedankt! You made his dream come true!'