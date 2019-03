Verstappen met Honda-motor meteen naar podium, winst voor Bottas

In de kwalificatie voelde hij de kracht al, proefde hij voor het eerst van een ‘partymode’. Vanaf plaats vier gestart in de race bleef hij langer dan de toppers voor hem buiten op de softbanden, om zo al even aan de leiding te komen. Maar toen ook Verstappen na 25 van de 58 omlopen verse mediums haalde, viel hij terug naar positie vier. Echter niet voor lang, want meteen liep hij daarna rap in op Sebastian Vettel voor zijn neus. Een heel boeiende battle voor P3 werd het niet eens, bij de eerste de beste mogelijkheid remde de Limburger in de 32ste ronde de Duitser van Ferrari eruit. Om opvallend genoeg daarna ook ruim afstand te nemen van Vettel en Charles Leclerc in de Ferrari daar achter, terwijl de Italianen toch de beste indruk achterlieten bij de wintertests in Barcelona. ,,Daar kun je sowieso niks uit opmaken’’, vertelde Verstappen eerder dit weekend nog in Australië. En dat bleek wel, want ook de Mercedes van Hamilton kwam in het slot van de race nog verrassend dichtbij. Op tien rondjes nieuwere banden leek Verstappen zelfs even voor P2 te kunnen vechten. De race had het prima kunnen gebruiken, maar het kwam er niet van omdat Verstappen het tien rondjes voor het einde zelf nog even spannend maakte door een bocht te missen. Hij schoot rechtdoor, maaide wat gras, maar het bleef zonder gevolgen. Doodzonde, want in de laatste twee rondjes kroop hij weer zo akelig dicht op de kont van Hamilton dat een gevecht zonder foutje absoluut mogelijk was geweest.