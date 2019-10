Verstappen met zesde tijd in laatste training naar kwalificatie

Daar kwam pas in het laatste kwart van de sessie verandering in. Met nog een kwartier te gaan was de baan voldoende opgedroogd en dus ging iedereen naar buiten op droogweerbanden. Op dat moment hadden 12 coureurs nog geen tijd op de klokken gezet.



Bij het vallen van de vlag gaven de Ferrari’s het publiek nog even een voorproefje van wat ze later vanavond (om 20.00 uur in de kwalificatie) te wachten staat. Leclerc en collega Sebastian Vettel kwamen onderdoor bij de Mercedessen, die tot op dat moment het snelst waren. Ook Carlos Sainz toonde met een vijfde tijd aan zijn zaakjes op orde te hebben.